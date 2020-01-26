https://static.news.ru/photo/01e5a63e-4026-11ea-adfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: theargus_in/twitter.com

В индийском штате Ассам на северо-востоке страны прогремело по меньшей мере четыре взрыва. Об этом сообщает телеканал NDTV , ссылаясь на источник в полиции.

По его данным, информации о жертвах пока не поступало. Три взрыва в городе Дибругарх и один в Чарайдео прогремели практически одновременно — в течение 10 минут. В период между 08:15 и 08:25 (05:45 и 05:55 мск) неизвестные бросили несколько гранат.

26 января в Индии отмечается национальный праздник — День Республики. По мнению полиции, за взрывы может быть ответственна радикальная сепаратистская группировка «Объединённый фронт освобождения Ассама», которая выступает за отделение штата от страны, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал, что взрыв автоцистерны с газом произошёл на окраине столицы Перу. Жертвами пожара в Лиме стали приблизительно 14 человек.