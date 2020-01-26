В индийском штате Ассам на северо-востоке страны прогремело по меньшей мере четыре взрыва. Об этом сообщает телеканал
По его данным, информации о жертвах пока не поступало. Три взрыва в городе Дибругарх и один в Чарайдео прогремели практически одновременно — в течение 10 минут. В период между 08:15 и 08:25 (05:45 и 05:55 мск) неизвестные бросили несколько гранат.
26 января в Индии отмечается национальный праздник — День Республики. По мнению полиции, за взрывы может быть ответственна радикальная сепаратистская группировка «Объединённый фронт освобождения Ассама», которая выступает за отделение штата от страны, передаёт
Ранее NEWS.ru писал, что взрыв автоцистерны с газом произошёл на окраине столицы Перу. Жертвами пожара в Лиме стали приблизительно 14 человек.
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