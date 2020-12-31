СМИ: Северная Корея готовит военный парад

https://static.news.ru/photo/0d96145c-4cfd-11eb-9904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Власти Северной Кореи стянули к Пхеньяну военную технику, она дислоцируется в районе, используемом для подготовки крупных военных парадов.

Зарубежные СМИ предполагают, что в ближайшее время в КНДР пройдёт парад, который приурочат к VIII съезду Трудовой партии Кореи (ТПК). Портал NK News сообщил , что больше число армейских грузовиков в районе Мирим на окраине столицы замечено на спутниковых снимках от 24 и 25 декабря. Сделанные позже снимки зафиксировали увеличение числа машин и их перегруппировку.

В районе Мирим находится площадь, в точности копирующая площадь имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна. Эксперты, опрошенные порталом, считают, что в столице КНДР в самое ближайшее время состоится парад. Предыдущее аналогичное мероприятие состоялось 10 октября 2020 года, оно было посвящено 75-й годовщине основания ТПК. В ходе парада власти страны показали новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Делегаты VIII партийного съезда уже прибыли в Пхеньян. Портал отмечает, что, возможно, парад пройдёт чуть позже съезда, в феврале, когда будет отмечаться 73-я годовщина создания Вооружённых сил страны.

Как передавал NEWS.ru, руководство Северной Кореи может в первые месяцы пребывания у власти администрации избранного президента США Джо Байдена испытать межконтинентальную баллистическую ракету, если переговоры Пхеньяна и Вашингтона по ядерной проблеме не выйдут из тупика. Такое мнение высказали южнокорейские журналисты.