СМИ: Сеул может ввести максимальные ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/0cc2ce94-3ddf-11eb-bda9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Sang-ho/Xinhua/Global Look Press

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) может обернуться максимальными ограничениями для Южной Кореи, заявил президент страны Мун Чжэ Ин. По его словам, власти должны быть готовы к самым жёстким мерам.

Подобные шаги приведут к остановке целых секторов экономики, а от граждан потребуют проводить вне дома минимум времени и постараться не общаться с окружающими. Работников предприятий, за исключением самых необходимых, обяжут перейти на удалёнку, а занятия в школе начнут вести также в дистанционном формате. Кроме того, нельзя будет собираться в группы больше, чем по 10 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Южной Кореи.

Если мы не сможем сдержать вспышку вируса, то сейчас наступает крайне важный момент, чтобы изучить вариант с усилением социального дистанцирования до третьего уровня. Властям следует принять такое решение, если оно неизбежно, — отметил Мун Чжэ Ин.

Кабмин азиатской страны с 14 декабря 2020 года закрыл школы в Сеуле и в близлежащих населённых пунктах.

В Южной Корее отмечают некоторый спад заболеваемости COVID-19. Медики выявили 718 новых случаев 14 декабря против 1030 зарегистрированных пациентов днём ранее и против 950 12 декабря. Общее количество заражённых составляет 43 484, умерло — 587.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из московских больниц по выздоровлении от COVID-19 выписано 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии выздоровели 534,5 тысячи человек. Выписанным гражданам, которые должны оставаться под наблюдением, медики дают соответствующие рекомендации. Кроме того, исцелившимся предлагается стать донорами плазмы крови.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. С начала пандемии в столице заболели около 693 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 9,8 тысячи человек. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.