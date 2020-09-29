СМИ: пять тысяч тел животных найдены в экспресс-боксах в Китае

https://static.news.ru/photo/576dede8-024d-11eb-9b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В китайской провинции Хэнань в экспресс-боксах на станции логистики были найдены мёртвыми по меньшей мере пять тысяч домашних животных.

Об этом сообщает Global Times со ссылкой на местных волонтёров из организации по защите животных Wutuobang. По данным издания, среди мёртвых зверьков — кролики, морские свинки, кошки и собаки. Их перевезли в экспресс-боксах на станцию ​​логистики Дунсин в городе Луохэ города Хэнань в начале сентября 2020 года.

По словам волонтёров, подавляющее большинство животных погибли 22 сентября от удушья, голода и жажды. В этот день около 20 зоозащитников попытались спасти зверьков.

Мы спасли около 50 кошек и собак, а также 200 кроликов, но это было менее 5 процентов всех животных, — рассказал волонтер Дэн.

По оценкам зоозащитников, количество мёртвых животных может составлять не менее пяти тысяч. Часть погибших зверьков волонтёры закопали с помощью экскаватора на сельскохозяйственных угодьях на глубине трёх метров под землёй.

Что касается спасенных животных, волонтеры позаботились о том, чтобы здоровые животные были усыновлены местными семьями, а нездоровые были отправлены на лечение в клиники, — поделился Дэн.

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