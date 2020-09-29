СМИ: пять тысяч тел животных найдены в экспресс-боксах в Китае

В китайской провинции Хэнань в экспресс-боксах на станции логистики были найдены мёртвыми по меньшей мере пять тысяч домашних животных.
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По словам волонтёров, подавляющее большинство животных погибли 22 сентября от удушья, голода и жажды. В этот день около 20 зоозащитников попытались спасти зверьков.
Мы спасли около 50 кошек и собак, а также 200 кроликов, но это было менее 5 процентов всех животных, — рассказал волонтер Дэн.
По оценкам зоозащитников, количество мёртвых животных может составлять не менее пяти тысяч. Часть погибших зверьков волонтёры закопали с помощью экскаватора на сельскохозяйственных угодьях на глубине трёх метров под землёй.
Что касается спасенных животных, волонтеры позаботились о том, чтобы здоровые животные были усыновлены местными семьями, а нездоровые были отправлены на лечение в клиники, — поделился Дэн.
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