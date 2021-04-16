СМИ: премьер Японии попросил Pfizer о дополнительных поставках вакцины

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне, провёл телефонный разговор с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. Как сообщает агентство Kyodo, премьер попросил его организовать дополнительные поставки препарата против коронавируса в страну.
По данным журналистов, премьер
Токио подписал соглашение в 2020 году с компаниями AstraZeneca, Moderna и Pfizer на поставку вакцин от коронавирусной инфекции. В общей сложности страна должна получить 310 млн доз. При этом разрешение на использование в Японии выдано только производителям вакцины Pfizer. К маю ожидается, что будут также одобрены препараты от AstraZeneca и Moderna.
Как сообщал NEWS.ru, Китай разработал новый препарат на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Она же использовалась при создании вакцин Pfizer и Moderna. Принцип действия у всех трёх препаратов будет одинаковым. Китайский аналог назвали ARCoV. В его разработке принимали участие как частные фармакологические компании Abogen Biosciences и Walvax Biotechnology, так и госучреждение — Академия военных наук армии Китая.