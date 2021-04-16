СМИ: премьер Японии попросил Pfizer о дополнительных поставках вакцины

https://static.news.ru/photo/eac7400a-9f99-11eb-ad8d-96000091f725_660.jpg Фото: JesÃºS HellÃ­N/Global Look Press

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне, провёл телефонный разговор с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. Как сообщает агентство Kyodo, премьер попросил его организовать дополнительные поставки препарата против коронавируса в страну.

По данным журналистов, премьер попросил поставить дополнительные дозы вакцины до сентября текущего года, при этом конкретные объёмы партий не уточняются. Бурла пообещал оказать содействие переговорам по вопросу организации поставок.

Токио подписал соглашение в 2020 году с компаниями AstraZeneca, Moderna и Pfizer на поставку вакцин от коронавирусной инфекции. В общей сложности страна должна получить 310 млн доз. При этом разрешение на использование в Японии выдано только производителям вакцины Pfizer. К маю ожидается, что будут также одобрены препараты от AstraZeneca и Moderna.

Как сообщал NEWS.ru, Китай разработал новый препарат на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Она же использовалась при создании вакцин Pfizer и Moderna. Принцип действия у всех трёх препаратов будет одинаковым. Китайский аналог назвали ARCoV. В его разработке принимали участие как частные фармакологические компании Abogen Biosciences и Walvax Biotechnology, так и госучреждение — Академия военных наук армии Китая.