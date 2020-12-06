СМИ назвали вероятную причину вспышки смертоносной болезни в Индии

Недиагностированное заболевание, в результате которого один человек погиб и более 350 были госпитализированы в больницы города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш, могло возникнуть из-за токсичных хлороорганических соединений и средств защиты от комаров.
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Всех госпитализированных проверили на коронавирусную инфекцию, тесты показали отрицательные результаты. Врачи также взяли у больных анализы крови, сделали им компьютерную томографию и сделали анализ спинномозговой жидкости. Пока медики не смогли установить причины заболевания.
Сейчас в больницах находится около 160 человек, были выписаны 200. Большинство пациентов в возрасте от 20 до 30 лет, среди заболевших есть 45 детей младше 12 лет. Все госпитализированные жаловались на эпилепсию, головокружение, пену у рта, дрожь и внезапные обмороки, писал NEWS.ru.
В город направлены бригады медиков из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди в понедельник посетил заболевших.