СМИ назвали вероятную причину вспышки смертоносной болезни в Индии

https://static.news.ru/photo/c66fab72-386d-11eb-9ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sudipta Das/Keystone Press Agency/Global Look press

Недиагностированное заболевание, в результате которого один человек погиб и более 350 были госпитализированы в больницы города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш, могло возникнуть из-за токсичных хлороорганических соединений и средств защиты от комаров.

Об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на мнение экспертов. Пока нет никаких официальных данных о причинах вспышки неизвестной болезни.

Всех госпитализированных проверили на коронавирусную инфекцию, тесты показали отрицательные результаты. Врачи также взяли у больных анализы крови, сделали им компьютерную томографию и сделали анализ спинномозговой жидкости. Пока медики не смогли установить причины заболевания.

Сейчас в больницах находится около 160 человек, были выписаны 200. Большинство пациентов в возрасте от 20 до 30 лет, среди заболевших есть 45 детей младше 12 лет. Все госпитализированные жаловались на эпилепсию, головокружение, пену у рта, дрожь и внезапные обмороки, писал NEWS.ru.

В город направлены бригады медиков из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди в понедельник посетил заболевших.