СМИ: корабли КНР три дня не покидают район территориального спора с Токио

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Четыре патрульных корабля Китая уже в течение трёх суток не покидают район островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Архипелаг является предметом территориального спора между КНР и Японией.

По предварительным данным, одна из машин оборудована изделием, похожим на автоматическую пушку. Между тем Управление безопасности на море Японии предупредило экипажи КНР о недопустимости приближения к территориальным водам страны, передаёт агентство Kyodo.

В 2020-м флот КНР появлялся около Сенкаку рекордные 333 раза, а также в 24 случаях пересекал границу акватории, которую Токио считает своими территориальными водами. Кроме того, корабли Пекина находились в данном районе небывалые 58 часов в прошлом году. Территориальный спор вокруг островов между азиатскими державами обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их покупке у частных владельцев.

Командование Вооружённых сил (ВС) США в Японии рассматривает возможность отправки военнослужащих для защиты островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом спора между контролирующим их Токио и Пекином. В частности, это допустил командующий американским контингентом генерал-лейтенант Кевин Шнайдер. Ситуация не обещает поблажек Китаю, особенно если учесть первую программную речь, которую произнёс премьер-министр Ёсихидэ Суга. Он пообещал в отношениях с КНР «отстаивать то, что следует отстаивать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Греция прояснила свою позицию в отношении командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, выразив поддержку его борьбе c международно признанным правительством национального согласия (ПНС), на стороне которого выступает Турция. Очевидно, что Афины демонстрируют готовность к более решительным действиям в условиях, когда Вашингтон и Брюссель отказываются давить на Анкару.