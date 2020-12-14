СМИ: КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса

Власти Северной Кореи закупили вакцину от коронавируса в России и термографы в Китае. Первыми в список вакцинации на полуострове включены сотрудники госструктур и руководство страны.
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Термографы потребовались КНДР для установки на пропускных пунктах на границе с Китаем. Издание считает это признаком того, что Северная Корея будет восстанавливать внешнеэкономические связи — у неё 98% внешней торговли приходится на Поднебесную.
Также Asahi подчёркивает, что в октябре объём внешней торговли с Китаем сократился на 99% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Ссылаясь на южнокорейскую разведку, издание сообщает о дефиците продуктов в КНДР, где цены на масло и сахар выросли в 2–10 раз.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД КНР не подтвердил сведения о вакцинации Ким Чен Ына препаратом от коронавируса, созданным в Китае. Эта вакцина станет глобальным достоянием, мы предоставим её в первую очередь развивающимся странам, отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она добавила, что ещё не завершился процесс тестирования вакцины.