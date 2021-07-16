Китай одобрил срочную вакцинацию детей препаратом Sinopharm

Китайские власти одобрили срочное использование инактивированного препарата компании Sinopharm (КНР) для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 17 лет, передаёт информационный портал «Пэнпай».
Соответствующее разрешение предприятие
Эксперты отметили, что по итогам испытаний препарат доказал высокую безопасность, серьёзных побочных эффектов не выявили. Некоторые участники жаловались на повышение температуры и боль в месте укола. В издании отметили, что 6 июня вакцину начали проверять в Абу-Даби (ОАЭ) на 900 гражданах разных национальностей в возрасте от 3 до 17 лет.
Ранее сообщалось, что «большой ошибкой Брюсселя» назвал взгляд Евросоюза на вопрос одобрения вакцин против коронавируса с идеологической и геополитической точек зрения глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам политика, венгерские эксперты считают российскую вакцины от коронавируса «Спутник V» безопасной и эффективной, она применяется в стране для вакцинации населения.