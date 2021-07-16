Китай одобрил срочную вакцинацию детей препаратом Sinopharm

Китайские власти одобрили срочное использование инактивированного препарата компании Sinopharm (КНР) для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 17 лет, передаёт информационный портал «Пэнпай».

Соответствующее разрешение предприятие получило 16 июля. Первую и вторую стадии клинических испытаний завершились в центральной провинции Хэнань. Индекс сероконверсии (выработка организмом антител) составляет 100%, средний геометрический титр антител (GMT) и индекс сероконверсии практически не отличались от результатов взрослых участников клинических испытаний.

Эксперты отметили, что по итогам испытаний препарат доказал высокую безопасность, серьёзных побочных эффектов не выявили. Некоторые участники жаловались на повышение температуры и боль в месте укола. В издании отметили, что 6 июня вакцину начали проверять в Абу-Даби (ОАЭ) на 900 гражданах разных национальностей в возрасте от 3 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что «большой ошибкой Брюсселя» назвал взгляд Евросоюза на вопрос одобрения вакцин против коронавируса с идеологической и геополитической точек зрения глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам политика, венгерские эксперты считают российскую вакцины от коронавируса «Спутник V» безопасной и эффективной, она применяется в стране для вакцинации населения.