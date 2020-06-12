СМИ: число погибших при взрыве в Китае возросло

https://static.news.ru/photo/8a4f175a-ad7a-11ea-b24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: gmmj0709/twitter.com

Число жертв взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке Китая возросло до девяти. Об этом сообщает информационный портал Sina.

По его данным, 112 человек пострадали. Ранее Центральное телевидение страны сообщало о четырёх жертвах и свыше 50 пострадавших.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, медики, сотрудники пожарных и спасательных служб. По данным СМИ, находившиеся поблизости жилые дома и здание одного предприятия были повреждены взрывной волной, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что режим ЧС был введён в Казани из-за крупного пожара на газораспределительной станции. Позже пожарные локализовали возгорание. На это потребовалось около 12 часов.