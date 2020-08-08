СМИ: бортовые самописцы найдены на месте жёсткой посадки самолёта в Индии

https://static.news.ru/photo/9c752c5e-d943-11ea-9f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В индийском городе Кожикоде штата Керала поисковая группа обнаружила бортовые самописцы с самолёта авиакомпании Air India Express, совершившего жёсткую посадку, в результате чего погибли 20 человек.

Об этом сообщает телеканал NDTV. По его данным, бортовые регистраторы полётной и речевой информации были извлечены в ночь с 7 на 8 августа. Их обнаружила группа специалистов из Главного управления гражданской авиации Индии.

7 августа в Кожикоде самолёт Boeing-737, летевший туда из Дубая, несколько раз пытался зайти на посадку из-за сложных погодных условий. Она происходила во время ливня. При посадке самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, его корпус развалился на две части. На борту лайнера, по данным NDTV, находились 184 пассажира, в том числе 10 младенцев, два пилота и ещё четыре члена экипажа. 20 человек в результате погибли. Двое из них — командир воздушного судна и второй пилот. Более 100 человек получили травмы, около 20 из них находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт Boeing 737 авиакомпании Air India, совершивший жёсткую посадку в городе Кожикоде, упал со склона. Об этом сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.