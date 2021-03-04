The Times: анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в КНР

https://static.news.ru/photo/90741148-7cdd-11eb-88ef-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Анальные мазки на COVID-19 стали обязательной процедурой для желающих въехать на территорию Китая. Об этом сообщает британская газета The Times.

Китайские власти приняли решение ввести анальные мазки на обязательной основе, так как этот метод был признан более надёжным, чем мазки из носа и ротоглотки, пишет издание. Специальные пункты уже установили в аэропортах Пекина и Шанхая.

Ранее Япония обратилась к властям КНР с просьбой прекратить использовать метод ректального мазка при тестировании японских граждан на коронавирусную инфекцию. На действия китайских медиков пожаловались японцы в посольство своей страны в Китае, поскольку анальные тесты причинили некоторым из них «психологическую боль».

Как сообщал NEWS.ru, журналисты Washington Post утверждают, что ректальному тестированию на COVID-19 подверглись американские дипломаты. В МИД Китая поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что дипломаты из США не сдавали такие тесты.