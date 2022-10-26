«Смертный приговор»: востоковед о возможном ударе США по КНДР Политолог Жебин: удар США по КНДР в ходе учений может вызвать войну в регионе

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут нанести демонстрационный удар по северокорейским объектам во время совместных военных учений с Республикой Корея, разрушив ядерный комплекс на территории КНДР или заблокировав какой-либо порт, считает востоковед Александр Жебин. В беседе с НСН он уточнил, что это спровоцирует войну на Корейском полуострове, которая окажется самоубийственной для Северной Кореи и станет катастрофой для корейской нации.

Американцы и южнокорейцы постараются заблокировать, например, какие-то порты. Это нанесение удара по северокорейскому объекту демонстрационное. Допустим, разрушение ядерного комплекса. Это привело бы к возникновению новой войны на Корейском полуострове. Это радиоактивное заражение и ответный удар КНДР, — пояснил востоковед.

Специалист отметил, что Южная Корея подписывает себе смертный приговор, участвуя в «американских играх». Он также добавил, что ставить вопрос о денуклеаризации КНДР поздно — страна уже не откажется от ядерного оружия.

Южная Корея, участвуя в таких американских играх, подписывает самой себе смертный приговор. Это самоубийство для корейской нации, — отметил Жебин.

Он также добавил, что совместные учения США, Японии и Южной Кореи носят беспрецедентный провокационный характер.

24 октября власти КНДР заявили, что открыли огонь из реактивной системы залпового огня в сторону Южной Кореи. Применение РСЗО стало ответом на выстрелы по территории республики со стороны южного соседа.