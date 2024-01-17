Смертность в Китае превысила рождаемость в 2023 году ГСУ Китая: население КНР в 2023 году сократилось на 2,08 млн человек

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В 2023 году в Китае было зарегистрировано 9,02 млн новорожденных и 11,1 млн умерших, сообщает Государственное статистическое управление КНР. Население страны сократилось на 2,08 млн человек и в настоящее время составляет 1,4 млрд человек.

Согласно данным управления, мужское население Китая сократилось на 0,2%, женское — на 0,04%. Снижение доли населения трудоспособного возраста за 2023 год составило 0,7%. При этом доля граждан в возрасте старше 65 лет выросла на 3,3%.

В ГСУ КНР также отметили, что темпы роста экономики страны в 2023 году достигли 5,2%, что оказалось выше официального целевого показателя. Номинальный располагаемый доход на душу населения в Китае вырос в годовом исчислении на 6,3% и составил 39 218 юаней (около $5510). Доход жителей сельской местности в 2023 году вырос на 7,7%, а горожан — на 5,1%.

Ранее сообщалось, что Росстат подготовил два новых демографических прогноза для России до конца 2046 года, рассчитанных с учетом результатов Всероссийской переписи населения 2021 года. В первом сценарии население страны увеличится на 4,6 млн человек и достигнет 150,87 млн. Стабильный прирост количества россиян ожидается начиная с 2030 года, и его темпы будут постепенно увеличиваться со 100 тысяч человек в год.

При втором сценарии население сократится на 15,4 млн и к 2046 году составит 130,6 млн человек. Это эквивалентно убыли населения в среднем на 700 тысяч человек ежегодно.