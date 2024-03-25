Смертельная инфекция STSS начала распространяться по префектурам Японии

Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Японские врачи фиксируют распространение стрептококкового токсического шока (STSS) по территории страны, сообщает телеканал ОТР. Уровень смертности от данного заболевания составляет почти 30%. При этом врач-иммунолог Владислав Жемчугов отмечает, что четкого симптома у этого симптома нет, так как стрептококк способен вызывать широкий спектр болезней.

Рост заболеваемости STSS наблюдается в Японии уже несколько месяцев подряд. В период с января по февраль в стране заразились около 400 человек. При этом врачи опасаются дальнейшего распространения инфекции, так как она отличается высокой заразностью. Около 30% пациентов рискуют умереть от STSS, выжившие же могут лишиться конечностей, так как инфекция приводит к некрозу соединительных тканей. Жемчугов подчеркнул, что в зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом и лица, страдающие от хронической усталости. Простуда также повышает риск заражения.

[Сначала] начинается простуда — вирусная инфекция, человек не лечится, переносит на ногах — и [в результате] присоединяется стрептококк, — рассказал он.

При этом избежать заражения STSS достаточно просто. Специалисты рекомендуют следовать всем правилам личной гигиены, а также долечивать вирусные заболевания. Своевременное обращение к врачу при появлении тревожных симптомов также может помочь избежать осложнений.

Терапевт Людмила Лапа ранее посоветовала россиянам не отказываться от ношения шапки зимой. По ее словам, такая привычка опасна для здоровья и может привести к развитию гайморита или менингита.