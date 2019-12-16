https://static.news.ru/photo/11f9bef8-2013-11ea-9995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайский житель провинции Хунань Ли Хуа спустя 20 лет смог победить недуг, который буквально согнул его тело пополам.

В 1998 году у мужчины медики диагностировали анкилозирующий спондилит, тогда ему было только 18 лет. При этом заболевании в организме формируются ненужные кости в неправильных местах, из-за чего человек может сгибаться пополам.

Последние пять лет состояние мужчины ухудшилось, а рост из-за такого неестественного положения составлял всего 90 см. Долгие годы врачи не брались за его лечение, пока китаец не попал в руки к известному специалисту в области хирургии позвоночника и ортопедии из Центрального госпиталя при Университете Шэньчжэня профессору Тао Хуйэрену, сообщает The Daily Mail.

Благодаря хирургическим операциям 46-летний мужчина смог избавиться от этого дефекта и вернуть себе радости привычной жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Южно-Сахалинске хирурги удалили с лица мужчины опухоль весом 1,5 кг. Новообразование мучило 52-летнего пациента многие годы.