https://static.news.ru/photo/205ded34-1e38-11ea-b675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почётный председатель и экс-глава корпорации LG Group Ку Чжа Ген умер в 94 года.

Причиной смерти стало тяжёлое хроническое заболевание. Вплоть до 2015 года Ку Чжа Ген был членом совета директоров фонда LG Welfare Foundation. Согласно последней воле покойного, его семья не разглашает дату и место похорон, передаёт агентство «Рёнхап».

Как писал NEWS.ru ранее, актёр, который сыграл роль Тони Розато в фильме «Крёстный отец 2», умер в возрасте 86 лет в Нью-Джерси. Причиной смерти стала «внезапная болезнь».