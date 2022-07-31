Скончался 12-й президент Филиппин Фидель Рамос

Фото: Liau Chung Ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фидель Рамос

Бывший президент Филиппин Фидель Рамос умер в возрасте 94 лет, сообщает Rappler со ссылкой на его племянницу. Причины смерти политика не называются.

Мы благодарим всех вас за уважение нашей частной жизни, так как семье требуется некоторое время, чтобы скорбеть вместе. Мы объявим о поминках и похоронах в ближайшем будущем, — заявила семья политика.

Фидель Вальдес Рамос был 12-м президентом Филиппин и управлял страной с 1992 по 1998 год. Во время его пребывания в должности филиппинская экономика выросла, а уровень бедности упал на 8% благодаря его программе «Филиппины-2000», направленной на промышленное развитие страны.

Рамос известен как ветеран войн во Вьетнаме и в Корее. В 1986 году он участвовал в революции на Филиппинах. Будучи главой вооруженных сил, он побудил солдат присоединиться к оппозиции, которая впоследствии свергла президента страны Фердинанда Маркоса.

Президента Рамоса будут помнить как одного из великих филиппинских лидеров, который принял управление страной близко к сердцу. Его опыт в качестве военного генерала и его врожденное обаяние определили план того, какими должны быть филиппинские лидеры: жесткими, когда это необходимо, но с заботливым сердцем для простых филиппинцев, — заявил спикер палаты представителей Филиппин Мартин Ромуальдес.

Ранее сообщалось, что правящий страной с 2004 года президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни. Причина смерти не называлась. В конце января 2014 года Халифа перенёс инсульт, после чего фактическим правителем стал его брат и наследный принц Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.