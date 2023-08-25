Скелет телеведущей нашли под шоссе Indian Express: в Индии обнаружили останки пропавшей пять лет назад телеведущей

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Индийские полицейские обнаружили под проезжей частью национальной автомагистрали останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, которая пропала без вести в конце 2018 года, сообщает Indian Express. По данным издания, завернутый в одеяло скелет телеведущей, которой на момент гибели было около 30 лет, нашла полиция города Корба (штат Чхаттисгарх).

Женщина работала телеведущей на одном из местных каналов. Полиция считает, что ее убил в октябре 2018 года сожитель, 37-летний фитнес-инструктор. Позже он с помощью двоих сообщников спрятал тело в пустынном месте. Год спустя на нем началось строительство автомагистрали. Возможной причиной преступления полицейские считают деньги.

В начале текущей недели троих подозреваемых арестовали. Тогда и получилось установить примерное место захоронения Лашкар. Суперинтендант местной полиции Удай Киран пояснил, что для окончательного установления принадлежности останков следователи соберут образцы ДНК телеведущей и ее родственников.

Ранее сообщалось, что обезображенное тело обнаружили в Зеленограде. Труп был обезглавлен. Также у него отрезали ноги. Тело нашли в канализационном коллекторе вблизи кладбища в восточной части города. Личность погибшего пока не установлена. Также не уточняется причина смерти. Полиция устанавливает все детали произошедшего.