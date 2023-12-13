Скандал с «откатами» приведет к смене кадров в правящей партии Японии Глава Политсовета правящей партии Японии подаст в отставку из-за политскандала

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Коити Хагиуда

Глава Политического совета Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Коити Хагиуда намерен подать в отставку в четверг, 14 декабря, сообщает издание Yomiuri. По его данным, член правящей партии решился на такой шаг из-за крупного политического скандала, вызвавшего обвал рейтингов правительства до рекордно низкой отметки в 23%. Он связан с «откатами» в нарушение правил отчетности при сборе пожертвований.

Эксперты издания отмечают, что политический скандал затронул сразу несколько внутренних фракций в ЛДПЯ, в том числе и фракцию бывшего премьер-министра Синдо Абэ, членом которой является Хагиуда. При этом подчеркивается, что он является одним из наиболее влиятельных политиков внутри партии.

Предполагается, что в ближайшее время премьер-министр Японии Фумио Кисида снимет с постов генсека правительства Хирокадзу Мацуно, министра экономики Ясутоси Нисимуру, а также руководителя сельскохозяйственного ведомства Итиро Мияситу и министра по административным вопросам Дзюндзи Судзуки. Хагиуда же подаст в отставку самостоятельно.

Как сообщалось ранее, оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии внесла в парламент проект резолюции о недоверии правительству Фумио Кисиды на фоне скандала с «откатами». Другие оппозиционные объединения, в том числе Коммунистическая партия Японии, уже выразили свою поддержку резолюции.