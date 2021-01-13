Синоптик назвала причину аномальных морозов в Юго-Восточной Азии

https://static.news.ru/photo/978372be-557b-11eb-9ede-fa163e074e61_660.jpg Вьетнам Фото: EPA/ТАСС

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк объяснила причину сильного похолодания в странах Юго-Восточной Азии. Так, во Вьетнаме, Южном и Юго-Восточном Китае фиксировались заморозки, от непривычных метеоусловий начали гибнуть животные.

По словам специалиста, ситуация связана с влиянием арктических воздушных масс, идущих с севера. Температура понизилась не только во Вьетнаме, но и в Корее и на Японских островах.

Так что можно уверенно сказать, что на погоду в России вьетнамское похолодание точно не повлияет — напротив, это наша погода влияет на них, — отметила она.

Волосюк рассказала, что в последние годы зимы в северных государствах становятся теплее, уменьшаются ледовые шапки на полюсах, при этом в тропических и субтропических странах холодает, передаёт «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что Испания продолжает испытывать на себе последствия снежной бури «Филомена». В двух регионах страны температура воздуха опустилась ниже −20 градусов.