Сингапурец напал на жену за отказ от секса и пытался изнасиловать свою мать Житель Сингапура признался в нападении на жену и попытке изнасиловать свою мать

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Суд в Сингапуре рассматривает уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке изнасилования своей 81-летней матери и нападении на жену за отказ от секса, сообщает портал MToday. Мужчина признал свою вину. Отмечается, что он совершал нападения в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, обвиняемый сперва хотел задушить свою 81-летнюю мать, а затем попытался ее изнасиловать. Игнорируя просьбы женщины остановиться, он ударил ее по лицу. Остановился он лишь после того, как устал. Это позволило жертве вырваться из его рук.

В другой раз он напал на свою жену после того, как она отказалась заниматься с ним сексом. Женщина упала и ударилась о шкаф, сломав себе нос и палец.

Обвиняемый признал себя виновным в попытке изнасилования при отягчающих обстоятельствах, причинении тяжкого вреда здоровью и применении насилия в отношении полицейского. При вынесении приговора суд учтет еще девять обвинений, в том числе об оскорблении представителя власти.

Ранее сообщалось, что суд в Германии рассматривает уголовное дело в отношении 31-летнего американского туриста Троя Болинга, обвиняемого в нападении на двух студенток в ущелье у замка Нойшванштайн в Германии. По данным следствия, он изнасиловал и убил одну из девушек, а вторую сбросил со склона. В ходе заседания мужчина признал вину в содеянном.