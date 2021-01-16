Сингапур ужесточит правила въезда из-за угрозы COVID-19

https://static.news.ru/photo/efccb9a8-58a0-11eb-9ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maverick Asio/Keystone Press Agency

Руководство Сингапура приняло решение ужесточить требования для въезда в страну. С 25 января 2021 года все прибывающие должны предоставить справки с отрицательным результатом анализа на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и медицинскую страховку, передаёт Минздрав республики.

Кроме того, с 23:59 31 января гости государства должны будут приобретать туристическую страховку для компенсации трат на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре. Минимальная сумма покрытия составит не менее $22,6 тысячи, сообщает официальный сайт ведомства.

Чиновники отмечают, что ранее введённые правила сохранят — иностранцы или резиденты страны, недавно посещавшие регионы с высокой вероятностью инфицирования, обязаны проходить ПЦР-тестирование на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до вылета. По прибытии они должны пройти 14-дневный карантин и вновь сдать анализ на COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что акция против карантинных мер прошла 16 января в Вене (Австрия). По данным организаторов, в манифестации приняли участие до 50 тысяч человек. Они недовольны масочным режимом и введением жёсткого локдауна. Участники шествия собрались на площади Хельденплатц с флагами и транспарантами, а затем пошли маршем по кольцевой улице столицы страны. Полиция перекрывала автомобильное движение в центре города. Граждане не носили средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию.