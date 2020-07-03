Сингапур готовится к масштабной вспышке лихорадки денге

https://static.news.ru/photo/46a7d4fe-bde9-11ea-9453-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/YK Chan/ТАСС

Власти Сингапура готовятся к крупнейшей в истории страны вспышке лихорадки денге. С начала 2020 года на территории государства зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения.

Согласно прогнозам Национального агентства по окружающей среде Сингапура, общее число заражённых в текущем году может превысить 22 тысячи. Такой результат будет соответствовать показателям 2013 года — тогда от лихорадки скончались восемь человек. В этом году власти страны зарегистрировали 16 летальных исходов, пишет The Straits Times.

По мнению медиков, вспышка лихорадки денге связана с действием ряда ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Главной причиной становится долгое нахождение людей дома. Тем не менее, на сегодняшний день нет прямых доказательств того, что при самоизоляции комары — переносчики денге — взаимодействуют с населением чаще обычного. Также отмечается, что пик распространения заболевания приходится на период с мая по сентябрь.

Симптомами лихорадки денге становятся боли в мышцах и суставах, сыпь, а также увеличение лимфатических узлов. От острого вирусного заболевания, вызывающего интоксикацию, каждый год умирают до 20 тысяч человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Ранее NEWS.ru писал, что переболевшим COVID-19 предрекли долгосрочные проблемы со здоровьем.