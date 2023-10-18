Си Цзиньпин заявил об усилении взаимного доверия КНР и России

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС/kremlin.ru

Лидер КНР Си Цзиньпин

Политическое взаимное доверие Китая и России постоянно усиливается, заявил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. По его словам, Пекин готов обогащать двусторонние отношения новым содержанием.

Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. Мы готовы сообща с российскими партнерами, четко понимая историческую тенденцию и следуя веяниям мирового развития, непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество необходимым в новую эпоху содержанием во имя развития и процветания, — сказал китайский лидер.

Ранее во время церемонии открытия международного форума «Один пояс — один путь» Путин заявил, что Москва и Пекин разделяют стремление к равноправному сотрудничеству. Он подчеркнул, что Россия и КНР хотят наладить взаимовыгодные отношения.

Путин добавил, что Москва очень рада успехам Пекина в реализации инициативы «Один пояс — один путь» и желает дальнейших достижений в планах развития. По его словам, этот проект касается «очень многих из нас».