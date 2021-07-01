Си Цзиньпин заявил о построении Китаем общества средней зажиточности

Китай успешно достиг первой цели столетия по искоренению абсолютной бедности и построению общества средней зажиточности. Об этом на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

Мы решили историческую задачу по искоренению абсолютной бедности в Китае. И теперь мы уверенными шагами идём к достижению нашей второй цели столетия — превращению Китая в великое, современное социалистическое государство во всех отношениях, — подчеркнул Си Цзиньпин, выступая на площади Тяньаньмэнь.

Китайская идеология содержит цели «двух столетий». Они предполагают построении общества «сяокан» (средней зажиточности) к 100-летию КПК в 2021 году, и превращение Китая в «сильное, демократическое, цивилизованное, гармонизированное и современное социалистическое государство» к столетней годовщине основания КНР в 2049 году.

Ранее стало известно, что мир не согласится жить по правилам, установленным лишь некоторыми странами Запада. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, нормы, придуманные только 12% людей планеты, не могут стать универсальными для всех. Дипломат отметил, что в США неоднократно заявлялось о желании укрепить «международный порядок, основанный на правилах», но вопрос в том, какие это правила, кем они установлены?