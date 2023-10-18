Си Цзиньпин заявил о крепкой личной дружбе с Путиным

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»/kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал крепкой его дружбу с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. В ходе переговоров Си Цзиньпин подчеркнул, что между Москвой и Пекином также установились добрые деловые отношения. Это стало возможным не только благодаря усилиям дипломатов, но и большому количеству встреч, проведенных главами государств.

За 10 лет, с 2013 года, мы с вами, господин президент [Путин], провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу, — заявил председатель КНР.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что был рад получить приглашение в Пекин на форум «Один пояс — один путь». Он поздравил жителей страны с 74-й годовщиной образования Китайской Народной Республики и напомнил, что 2023 год станет юбилейным как для Китая, так и для российско-китайских отношений.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Китай готов обогащать дипломатические отношения с Россией. Он подчеркнул, что политическое взаимодоверие между Москвой и Пекином продолжает углубляться, равно как и стратегическое взаимодействие. Китай готов вместе с Россией содействовать миру и процветанию, подытожил он.