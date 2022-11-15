Си Цзиньпин заявил, что КНР выступает за прекращение огня на Украине Си Цзиньпин: КНР выступает за прекращение огня на Украине и начало переговоров о мире

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. В создании условий для этого должно участвовать международное сообщество, отметил он на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на Бали, сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры, — рассказали в сюжете.

Си Цзиньпин, говоря об условиях, которые должно создать «международное сообщество», отметил, что Пекин в этом будет «играть свою конструктивную роль».

Ранее Си Цзиньпин и президент США Джо Байден по итогам встречи на полях саммита G20 в Индонезии выступили против использования ядерного оружия на Украине. Лидеры стран также обменялись взглядами по ключевым вопросам регионального и мирового характера.