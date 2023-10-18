Си Цзиньпин выступил против санкций Си Цзиньпин: КНР не приемлет блоковую политику и выступает против санкций

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Пекин выступает против односторонних санкций и политики экономического давления, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на открытии Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», передает ТАСС. Кроме того, он отметил, что Китай сегодня является основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов по всему миру.

Мы выступаем против односторонних санкций, политики экономического принуждения, разъединения и разрыва связей, — подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский лидер также объявил о снятии ограничений на иностранные инвестиции в производственный сектор. Он подчеркнул, что Китай будет продолжать развивать сотрудничество в области экологически чистой энергии в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Председатель Китая добавил, что на деловом форуме «Один пояс — один путь» уже были подписаны контракты на общую сумму $97,2 миллиарда.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с рабочим визитом 17 октября по приглашению Си Цзиньпина. В Пекине российский глава проведет два дня. Помимо участия в форуме, у него запланированы встречи с лидерами нескольких государств. В графике стоят переговоры с президентами Монголии и Вьетнама, главой Лаосской Народно-Демократической Республики и премьер-министром Королевства Таиланд.