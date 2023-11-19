Си Цзиньпин рассказал, как потомки воспримут его встречу с Байденом Си Цзиньпин: потомки назовут развитие отношений КНДР и США правильным выбором

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин и Джо Байден

Пекин и Вашингтон сделали правильный выбор, когда договорились развивать двусторонние отношения, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на фоне недавней встречи с президентом США Джо Байденом. Это решение тем важнее, поскольку было принято на рубеже эпох: потомки именно так оценят эту встречу в исторической перспективе, передает Global Times слова китайского лидера.

Находясь на историческом рубеже, мы вместе сделали правильный выбор, — отметил Си Цзиньпин.

Также китайский лидер ответил на вопрос о том, следует ли считать Китай и Соединенные Штаты соперниками, либо же их все-таки теперь нужно рассматривать в качестве партнеров. Си Цзиньпин назвал этот вопрос «фундаментальным и всеобъемлющим», но вдаваться в подробности не стал.

Ранее председатель КНР заявил, что Китай никогда не делал ставку на проигрыш США. По его словам, Пекин не вмешивается во внутренние дела Вашингтона и не стремится бросить ему вызов. Конфликт между Китаем и Соединенными Штатами привел бы к «невыносимым последствиям», подчеркнул Си Цзиньпин.

Байден на это ответил, что соперничество между двумя странами к конфликту привести не может, а встреча с Си Цзиньпином для него является «честью и удовольствием». Однако спустя всего несколько часов после встречи назвал китайского лидера «диктатором».