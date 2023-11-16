Си Цзиньпин раскрыл ставки Китая на США Си Цзиньпин: Китай не ставит на проигрыш США и не стремится бросить им вызов

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден, Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на приветственном банкете американских дружественных групп заявил, что Китай никогда не делал ставку на проигрыш США. По его словам, которые приводит агентство «Синьхуа», Пекин не вмешивается во внутренние дела Вашингтона и не стремится бросить ему вызов.

Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США, не стремится бросить вызов США или заменить их, — сказал китайский лидер.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Китайский лидер заявил, что конфликт между Пекином и Вашингтоном привел бы к «невыносимым последствиям», и заверил, что материковый Китай не стремится к воссоединению с Тайванем с применением силы.

В свою очередь Байден в очередной раз назвал китайского коллегу диктатором, отметив, что Си Цзиньпин «является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей». Это произошло спустя несколько часов после рукопожатия на саммите АТЭС. Высказывание в адрес китайского лидера хозяин Белого дома сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с ним.