Си Цзиньпин раскрыл, чего ждет от поездки во Францию Си Цзиньпин рассчитывает укрепить доверие между Китаем и Францией

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что его государственный визит в Париж поспособствует укреплению взаимного политического доверия между Китаем и Францией, слова политика приводит агентство Xinhua. Китайский лидер также рассчитывает создать стратегический консенсус и усилить обмены между странами.

Надеюсь, что благодаря этому визиту мы укрепим традиционную дружбу между двумя странами, укрепим политическое взаимное доверие, создадим стратегический консенсус, усилим обмены и сотрудничество в различных областях, — заявил Си Цзиньпин.

Политик уже прибыл в Париж. Си Цзиньпин напомнил, что последние 60 лет отношения Китая и Франции были примером мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества среди стран с различными социальными системами. Он уверен, что поездка в Париж внесет вклад в стабильность и развитие во всем мире.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он планирует обсудить «олимпийское перемирие» для всех театров военных действий. Политик считает, что оно должно послужить посланием всему миру. По словам французского лидера, в число таких театров также входит и Украина.