Си Цзиньпин призвал уважать суверенитет и целостность всех стран

Фото: Yan Yan/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и не вмешиваться во внутренние дела других государств, заявив об этом на встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. По его словам, которые приводит Центральное телевидение Китая, разногласия и споры между странами необходимо урегулировать мирным путем при помощи диалога.

Мы должны четко придерживаться общей, совместной, устойчивой и основанной на сотрудничестве концепции безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, воздерживаться от вмешательства во внутренние дела других государств, уважать путь развития и социальную систему, выбранные их народами, придавать большое значение законным интересам безопасности всех стран, — заявил Си Цзиньпин.

Ранее на саммите G20 китайский лидер призвал противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и их использованию в качестве оружия. Он также рекомендовал другим странам отказаться от политики односторонних санкций и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.

По его словам, основной причиной нынешнего кризиса в мире являются проблемы с цепочками поставок и нарушение международного сотрудничества. Эти вопросы он предложил решить за счет укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком и выстраивания партнерских отношений по основным товарам.