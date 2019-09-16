https://static.news.ru/photo/4b993af0-d877-11e9-b20e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Mangmang/Global Look Press

Сетевая безопасность Китайской Народной Республики должна быть усилена, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Необходимо добиться, чтобы сетевое пространство было под контролем, — приводит слова политика « Свободная пресса ».

Он отметил, что Интернет должен быть открытым и инновационным, чтобы китайские пользователи свободно пользовались всеми ресурсами.

Как ранее писал News.ru, китайская компания Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках сетей пятого поколения на территории России. Договор об этом был подписан в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.