Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Казахстан

Фото: akorda.kz

Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Казахстан, передает Sputnik Казахстан. У трапа самолета его встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Это первый визит председателя КНР за границу за последние 2,5 года: он воздерживался от зарубежных визитов в связи с коронавирусными ограничениями.

В честь председателя КНР на перроне был выстроен почетный караул, после кортеж отправился в Акорду.

Сообщается, что лидеры двух стран обсудят перспективы укрепления двустороннего стратегического партнерства. По итогам встречи планируется подписание ряда документов.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 15 сентября встретятся в Самарканде. В ходе переговоров они обсудят ситуацию на Украине. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Китай подходит сбалансированно к украинскому кризису, осознавая причины военной операции РФ.

Токаев накануне принял папу римского Франциска, который прибыл в столицу республики для участия в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий. На мероприятии ожидается oколо 100 делегаций из 50 стран. Глава Римско-католической церкви впервые личнo участвует в мероприятии, которое проводится с 2003 года.