Си Цзиньпин предложил Ким Чен Ыну сотрудничать ради мира Председатель КНР предложил лидеру КНДР сотрудничать для поддержания мира и стабильности

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Китай и Северная Корея должны углубить двустороннее сотрудничество ради поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в ответ на поздравление главы КНДР Ким Чен Ына по случаю 73-летия образования Китайской народной республики. По словам китайского руководителя, взаимодействие между двумя государствами должно продвигаться и развиваться. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

[Я] буду прилагать активные усилия для того, чтобы традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Китаем и КНДР продвигались вперед и развивались в ногу со временем, а также чтобы обеспечить большее счастье для обеих стран и их народов, для [сохранения] мира и стабильности в регионе и во всем мире. Мы готовы внести больший вклад в [их] защиту. — сказал Си Цзиньпин.

Ранее один из представителей Коммунистической партии Китая заявил, что страна может применить силу в решении тайваньского вопроса, но только против сторонников независимости острова и вмешательства извне. Он подчеркнул, что КНР ни в коем случае не станет применять силу против жителей Тайваня, поскольку Пекин преследует идею о мирном воссоединении острова с материковой частью.

В свою очередь КНДР в ходе последнего испытания в ночь на 14 октября по местному времени совершила запуск сразу нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Информации о каком-либо ущербе из-за ракетного запуска КНДР не поступало.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что КНДР уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, необходимой для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет, в зоне поражения которых находится японский архипелаг.