Си Цзиньпин отчитал Трюдо на полях саммита G20 за слитые детали переговоров

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин «отчитал» премьера Канады Джастина Трюдо на полях саммита G20 за слитые в прессу детали личных переговоров, передает RT, выложив видео диалога двух лидеров. Си заявил, что разочарован тем, что детали их дискуссии оказались в СМИ. На что Трюдо ответил, что в Канаде ценят «открытый и честный диалог».

Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, так дела не делаются. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться, — сказал китайский председатель.

15 ноября канадский телеканал Global News сообщил о неофициальной встрече Си и Трюдо, указав, что она прошла по инициативе канадского премьера и заняла «несколько минут». При этом кадры разговора стали достоянием общественности. Сообщалось, что премьер-министр Канады и председатель КНР успели обсудить ситуацию на Украине, действия КНДР и якобы имевшее место вмешательство Пекина в канадские выборы.

Си Цзиньпин на саммите G20 призвал противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и их использованию в качестве оружия. Он также рекомендовал другим странам отказаться от политики односторонних санкций и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.