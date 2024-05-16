Си Цзиньпин объяснил, за что стоят Китай и Россия Си Цзиньпин: КНР и РФ отстаивают основанный на международном праве миропорядок

Китай и Россия отстаивают ооноцентричную международную систему, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. По его словам, которые приводит ТАСС, страны тесно координируют позиции на разных многосторонних площадках.

Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему, основанный на международном праве миропорядок, тесно координируют позиции на таких многосторонних площадках, как ООН, АТЭС и G20, — сказал председатель КНР.

Также Си Цзиньпин заявил о схожести позиций двух стран по палестино-израильского конфликту. По его словам, Китай и Россия выступают за безотлагательное его урегулирование.

Перед этим российский президент заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Путин подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на стабилизацию обстановки на мировой арене.