Си Цзиньпин назвал момент истории, который Китай никогда не забудет Си Цзиньпин: Китай всегда будет помнить бомбардировку НАТО посольства в Белграде

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Китайский народ никогда не забудет бомбардировку посольства страны в Белграде со стороны НАТО, произошедшую в 1999 году, заявил перед началом визита в Сербию председатель КНР Си Цзиньпин в статье для издания Politika. Он напомнил, что тогда жертвами атаки стали три китайских журналиста. Политик пообещал, что история с бомбардировкой Альянса никогда не повторится.

25 лет назад НАТО подвергла бомбардировке посольство Китая в Югославии, в результате чего погибли три китайских журналиста — госпожа Шао Юньхуань, господин Сюй Синху и его жена Чжу Ин. Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории, — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер добавил, что отношения Пекина и Белграда скреплены кровью. По его словам, дружба стран навсегда останется в общей памяти китайского и сербского народов.

Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин «рассерженно отреагировал» на попытки Запада осудить Китай и оказать на него давление из-за дружеских отношений с Россией. В ходе переговоров в Париже европейские лидеры попытались надавить на Пекин по теме конфликта на Украине. Однако Китай отказался предпринимать действия в отношении России.