Си Цзиньпин назвал красную линию в отношениях с США МИД КНР: Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях с США

Фото: Zabur Karuru/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом на Бали заявил, что вопрос Тайваня является красной линией в отношениях Вашингтона и Пекина, сообщается на сайте МИД КНР. Китайский лидер также добавил, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в регионе, подчеркнув, что китайский народ никогда не согласится с тем, кто хочет отделить остров от Китая.

Председатель Си Цзиньпин всесторонне и систематически разъяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая. [Глава КНР] четко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, политической основой и первой красной линией, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях, — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин отметил, что самой важной защитой и страховкой для отношений США и КНР является «соблюдение основных норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике».

Ранее Си Цзиньпин назвал необратимым процесс воссоединения материкового Китая с Тайванем. По его словам, Пекин стремится к мирному решению вопроса, но может и применить силу. Он добавил, что материковый Китай будет оказывать содействие сотрудничеству других стран с Тайванем, но решительно против попыток вмешательства в проблему со стороны.