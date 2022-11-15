Си Цзиньпин призвал отказаться от политики односторонних санкций

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 призвал противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и их использованию в качестве оружия, сообщает РИА Новости. Он также рекомендовал другим странам отказаться от политики односторонних санкций и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.

По его словам, основной причиной нынешнего кризиса в мире являются проблемы с цепочками поставок и нарушение международного сотрудничества. Эти вопросы он предложил решить за счет укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком и выстраивания партнерских отношений по основным товарам.

Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество, — указал он.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что страны Запада во главе с США намерены перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20, чтобы поссориться с участниками мероприятия, а не решить мировые проблемы. По мнению авторов материала, международное сообщество должно осудить такое развитие событий.

Также в материале отмечается, что саммит G20 столкнулся с новым вызовом — глобальным расколом, вызванным отношением ряда государств к ситуации на Украине и продвижением США стратегии сдерживания Китая. Издание отмечает, что подобная ситуация еще раз подчеркивает решающее значение саммита как площадки, позволяющей преодолеть мировые кризисы.