https://static.news.ru/photo/42452324-5a4a-11ea-9990-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Лидер КНР Си Цзиньпин назвал коронавирус самым крупным чрезвычайным происшествием в сфере здравоохранения за всю историю Китая.

Это самое стремительное, самое крупномасштабное распространение вируса с момента образования КНР, остановить которое оказалось тяжелее всего, — заявил лидер КНР.

По его словам, властям пришлось применить самые жесткие меры, чтобы победить эпидемию. Он подчеркнул, что твёрдо верит в победу над вирусом.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 28 февраля, во всём мире заболели 83 376 человек — большая часть в Китае, умерли 2858 человек, вылечились 36 551.

NEWS.ru сообщил, что Всемирная организация здравоохранения повысила риск распространения в коронавируса во всём мире на «очень высокий». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.