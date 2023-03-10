Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

Фото: Yao Dawei/Xinhua/Global Look Press

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу, 10 марта, преизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Об этом сообщает РИА Новости. Решение было принято единогласно. Этот пятилетний срок станет третьим для Си Цзиньпина, что является уникальным достижением в истории КНР.

Выборы главы государства прошли на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва путем тайного голосования.

Впервые Си Цзиньпин был избран на пост председателя КНР 14 марта 2013 года, повторное переизбрание произошло 17 марта 2018 года.

Также депутаты переизбрали Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) Китая. Это госорган, осуществляющий руководство всеми вооруженными силами страны.

Пост председателя КНР был учрежден с принятием конституции страны в 1954 году. Первым председателем стал Мао Цзэдун. Ранее законодательство ограничивало нахождение одного человека на высшей должности двумя пятилетними сроками, однако в 2018 году ограничения по срокам были отменены.

Центральный военный совет был учрежден в 1982 году, первым председателем стал Дэн Сяопин.

Си Цзиньпину в 2023 году исполнится 70 лет. Ряд аналитиков предполагает, что он намерен сохранить за собой пост как минимум до 2035 года.