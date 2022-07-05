«Шутка века»: представитель МИД Китая о характере НАТО Представитель МИД Китая назвал «шуткой века» оборонительный характер НАТО

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в Twitter о последствиях действий Североатлантического альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Поводом для его высказывания послужили заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга об оборонительном характере союза.

НАТО — оборонительный альянс? Шутка века, — написал дипломат.

Ранее НАТО принял новую стратегическую концепцию по итогам саммита, который прошел 28–30 июня. Документ будет считаться так называемой дорожной картой для действий Альянса на ближайшие десять лет. Россия в принятой концепции называется «самой значительной угрозой». Кроме того, в новом документе НАТО в первый раз за всю историю Блока упоминается Китай. Он не указывается прямым противником, однако называется системным вызовом и конкурентом.

Военный политолог Александр Перенджиев полагает, что заявления об оборонительном характере альянса представляют собой маркетинговый ход, тогда как на самом деле НАТО является в первую очередь глобальным коммерческим предприятием, призванным обеспечивать максимально возможное финансирование военной инфраструктуры стран-участниц и карьерную безопасность своей бюрократии. Для этого НАТО обязано постоянно балансировать между созданием максимально напряженной обстановки в зоне своей ответственности и недопущением реальной войны.