https://static.news.ru/photo/33aa0ea0-6671-11ea-875c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Алма-Аты, который имитировал кашель в метро и снимал свои розыгрыши на видео, арестован на десять суток. Городской суд решил, что 23-летний пранкер совершил мелкое хулиганство.

Молодого человека нашли силовики после того, как он выложил свои ролики с имитацией заболевания коронавирусом в соцсети. В полиции решили, что его действия являются кощунственными, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские учёные призвали власти страны срочно принять более жёсткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединённом Королевстве. По их мнению, без этого в стране заболеют миллионы людей уже в ближайшие недели. Открытое письмо к властям подписали более чем 220 учёных и врачей.