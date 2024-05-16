Шри-Ланка направит делегацию в Россию после смерти своих граждан на Украине

Фото: МО РФ

Шри-Ланка направит в Россию специальную делегацию в целях расследования положения граждан, которые оказались «вовлечены» в российско-украинский конфликт, сообщает пресс-служба президента страны. По данным властей республики, 16 отставных шри-ланкийских военных погибли на Украине.

Нам стало известно, что контрабандисты обманным путем переправляли людей в Россию, привлекая их ложными обещаниями, например, перспективой получения российского гражданства, — заявил министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия.

В состав делегации войдут секретарь Минобороны генерал Камаль Гунаратне, а также бывший посол в России и сотрудники МИД — их имена не называются. Они намерены выяснить положение шри-ланкийцев, которых затронул конфликт. Делегация также проведет переговоры, чтобы обеспечить их возвращение на родину.

Ранее отец погибшего в зоне спецоперации на Украине колумбийского наемника Алексиса Тарасоны Ибаньеса призвал МИД страны ускорить процесс вывоза тела его сына на родину. По информации СМИ, в украинской армии пообещали сделать это через четыре недели. Наемник погиб 8 мая. Он отправился в зону спецоперации, когда узнал о необходимости в солдатах и высоких зарплатах, рассказал отец 24-летнего колумбийца.