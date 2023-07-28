Шойгу и Ким приняли военный парад в Пхеньяне: ракеты и ударные БПЛА КНДР

Фото: KCNA/AP/ТАСС

КНДР. Пхеньян. Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» на торжественном параде по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов

В КНДР прошел военный парад в честь 70-й годовщины подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов. Лидер страны Ким Чен Ын посмотрел парад вместе с делегацией из России, которую возглавил министр обороны Сергей Шойгу. Корейское агентство Рёнхан сообщило, что северокорейские военные продемонстрировали МБР «Хвасон-17» и «Хвасон-18», а также показали беспилотники в полете.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что российский министр во время торжественного приема на выставке военной техники передал лидеру КНДР подарок от президента России Владимира Путина. В ответ Ким Чем Ын выразил благодарность российскому президенту. Агентство не уточнило, о каком именно подарке идет речь.

Ранее опрошенные эксперты заявили NEWS.ru, что российский министр во время своего визита может договориться о поставках боеприпасов Северной Кореи в Россию, а для этого будет проведен ряд встреч по военному сотрудничеству двух стран. Кроме того, они предположили, что Москву могут заинтересовать новые дроны и РСЗО. Специалисты отмечают, что Северная Корея имеет большой потенциал в этой области.

Кадры с военного парада в Пхеньяне — в галерее NEWS.ru.