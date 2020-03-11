https://static.news.ru/photo/4dc4d41a-635a-11ea-9002-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/Global Look Press

Глава центра инфекционных болезней министерства здравоохранения Таиланда Сопхон Иамсиритхавон сообщил о шести новых случаях заражения коронавирусом нового типа.

Он также рассказал, что один из проходивших лечение пациентов выздоровел и выписан из больницы, передаёт РИА Новости.

В настоящее время с начала вспышки лечение в таиландских медучреждениях прошли и проходят 59 заразившихся. 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека остаются под присмотром врачей.

Ранее NEWS.ru писал, что умных роботов с поддержкой 5G разработали в Таиланде Университет Чулалонгкорн и оператор связи Advanced Info Service (AIS). Несколько машин задействовано в пяти медучреждениях королевства. Роботы используются для наблюдения за пациентам с подтверждённым диагнозом COVID-19.