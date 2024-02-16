Шесть человек украли карточки с покемонами на $700 тысяч и попались В Японии задержали шесть человек за кражу карточек «Покемон» на $700 тысяч

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция японского города Осака арестовала шестерых человек по подозрению в краже коллекционных карточек «Покемон монстры» на сумму в 104 млн иен (около $700 тысяч), сообщает агентство «Киодо». В общей сложности было украдено почти четыре тысячи коллекционных карточек.

Согласно данным агентства, инцидент произошел в июле 2023 года. Пятеро подозреваемых ворвались в специализированный магазин и похитили коробки с карточками. Еще один фигурант занимался продажей похищенного, стоимость особо редких экземпляров достигала шести миллионов иен ($40 тысяч).

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о хищении более 200 млн рублей из средств государственной программы «Пушкинская карта». По делу арестованы трое фигурантов, которым вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, полиция Перми задержала 20-летнего местного жителя, укравшего из супермаркета 15 коробок конфет. В ходе допроса, отвечая на вопрос о сладостях, задержанный заявил, что уже успел все съесть. Уточняется, что молодой человек долгое время ходил по рядам с продукцией, а после, выбрав удобный момент, засунул в сумку конфеты. На кассе сотрудники гипермаркета заподозрили неладное, но юноша сумел вырваться и убежать.