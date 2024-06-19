Северокорейская певица исполнила Путину и Ким Чен Ыну песню SHAMAN

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Северокорейская певица во время концерта в честь визита президента России Владимира Путина в КНДР исполнила песню SHAMAN «Встанем», передает РИА Новости. Концерт прошел в Пхеньянском доме спорта, на нем присутствовали лидеры и делегации двух стран.

Программу открывали гимны двух стран. Также северокорейские артисты исполнили попурри русских песен, в том числе «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа». Помимо этого, прозвучали и хиты современных исполнителей — Григория Лепса, Олега Газманова и группы «Любэ».

Перед этим лидеры двух стран возложили венок к монументу «Освобождение» в память о воинах Советской армии. Памятник установлен в 1946 году в честь бойцов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации. Церемония завершилась минутой молчания. Почетный караул прошествовал с торжественным маршем.

Также Путин прокатил главу КНДР Ким Чен Ына за рулем автомобиля Aurus. Отмечается, что после поездки лидеры государств совершили совместную пешую прогулку.

Во время переговоров Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух государств поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в столице КНДР Пхеньяне, которые продолжались порядка двух часов.